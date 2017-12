Braile Criado a partir de um código para leitura no escuro, o sistema braile - que deve o nome a seu criador, o francês Louis Braille -, é um alfabeto convencional com caracteres indicados por pontos em relevo, distinguido por deficientes visuais por meio do tato. A partir de seis pontos salientes, são possíveis 63 combinações, representando letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e notas musicais. Um cego experiente pode ler cerca de 200 palavras por minuto.