Brasil está desencantado com seus governantes, diz El País O Brasil está vivendo um paradoxo, afirma reportagem publicada nesta terça-feira, 22, no diário espanhol El País. A imagem transmitida para o exterior é de "entusiasmo, simpatia" diante de um momento econômico favorável; internamente, no entanto, "reina o desencanto". A alegria de quatro anos atrás, quando o país comemorava a vitória na Copa do Mundo e a chegada do presidente Lula da Silva ao poder, contrasta com a apatia de hoje, escreve o correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Juan Arias. Ao longo dos últimos quatro anos, a ortodoxia econômica do governo petista fez a opinião pública entender que "as promessas de Lula de transformação do poder (?) não tinham resposta concreta". Quando apareceram, os escândalos de corrupção "foram como um pesadelo nacional". "Não há euforia", diz o correspondente. "O medo venceu a esperança." Mas, para o autor, o país continua "cobiçado": a democracia está consolidada e o povo não tem vergonha de se dizer feliz. "Está apenas desencantado com seus governantes."