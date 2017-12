Brasil levado à OMC e suspensão de obras em rodovias são destaques da 5ª

O anúncio da União Europeia de que levará aos tribunais da Organização Mundial do Comércio (OMC) a política brasileira de incentivos fiscais para a indústria automobilística e a suspensão de 300 obras nas rodovias paulistas por causa dos feriados foram as principais notícias desta quinta-feira, 19. Veja esses e outros assuntos que estiveram em evidência ao longo do dia:

Europa exige fim de redução de IPI nos carros e leva Brasil à OMC.

Feriados suspendem 300 obras nas rodovias paulistas.

Menor espancado e apreendido após roubo é liberado e invade ônibus.

Unicamp divulga lista de aprovados para segunda fase do vestibular.

Dilma, Maluf e Haddad celebram Natal com catadores de lixo (Foto: Clayton de Souza/Estadão)

Enquanto definem contrato, Brasil e Suécia negociam empréstimo de caças.

Intérprete de surdos de funeral de Mandela vai para hospital psiquiátrico.