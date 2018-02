'Brasil não pode dar audiência a quem desrespeita democracia'

Segundo a candidata, a diplomacia brasileira deve reconhecer o diálogo como fundamental, mas não pode "dar audiência" a países que não se alinham aos princípios democráticos defendidos pelo Brasil, como fez com o Irã.

Na opinião da presidenciável, o Brasil precisa se "credenciar" para ter "legitimidade" e "confiança" entre seus pares na mediação dos conflitos na América do Sul. "No momento em que os alinhamentos políticos parecem levar a uma atitude de mais favorecimento de um determinado governante, os demais vão se sentindo preteridos e vão descredenciando o Brasil para ocupar esse lugar de mediador", afirmou Marina, ao falar da relação do País com a Venezuela.