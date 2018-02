Brasil sedia 1º. seminário internacional anti-seqüestro A partir desta segunda-feira, 23, a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, sediará o 1º. Seminário Internacional Anti-Seqüestro, destinado às forças policiais e de segurança do Mercosul e países associados. O evento, que se estenderá até o próximo dia 27, será realizado sob a supervisão do Centro de Coordenação de Capacitação Policial do Mercosul (CCCP), que tem como meta coordenar a capacitação e atualização das forças de segurança pública, com enfoque interdisciplinar e cooperativo, visando a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Este ano, o Brasil, por meio da Academia Nacional de Polícia, está exercendo a presidência do CCCP. Os objetivos do evento são conhecer a realidade de cada país, analisar a dinâmica do delito, discutir as técnicas e novas metodologias para a investigação. O objetivos são reduzir os casos de seqüestro e principalmente integrar as forças policiais do Mercosul, com vistas a um combate efetivo na América do Sul.