Brasil tem dois museus entre os 25 melhores do mundo; veja ranking

Dois museus brasileiros estão entre os 25 melhores do mundo segundo um prêmio do site de viagens TripAdvisor. O Instituto Ricardo Brennand, no Recife, ficou em 17º lugar, enquanto Inhotim, em Minas Gerais, ficou na 23° posição. O instituto recifense está acima do Louvre, em Paris, um dos mais famosos do mundo, que atingiu a 19°posição. O Art Institute of Chicago garantiu o 1° lugar mundial.

O Travelers' Choice Museus 2014, que reconhece os melhores museus do mundo de acordo com a opinião dos 280 milhões de usuários mensais do site, será anunciado globalmente nesta terça-feira, 16. No total, 509 museus foram classificados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na América do Sul, o Instituto Ricardo Brennand e Inhotim ficaram em 1° e 2° lugar, respectivamente, superando os resultados de 2013. No ano passado, a instituição mineira aparecia apenas em 3° lugar, atrás do Museu do Ouro, em Bogotá, e do Museu Larco, em Lima. O Instituto Ricardo Brennand nem constava nos melhores do continente. Entre os dez melhores, ainda aparece o Museu da Língua Portuguesa em 4°, a Pinacoteca de São Paulo em 7°, o Museu do Futebol em 9° e o Catavento em 10°.

A cidade de São Paulo teve cinco representantes entre os top 10 brasileiros.

Veja os rankings:

Mundo

1) Art Institute of Chicago (Chicago, Estados Unidos)

2) Museo Nacional de Antropologia (Cidade do México, México)

3) State Hermitage Museum and Winter Palace (São Petesburgo, Rússia)

4) The Getty Center (Los Angeles, Estado Unidos)

5) Galleria dell'Accademia (Florença, Itália)

6) Musée d'Orsay (Paris, França)

7) The Metropolitan Museum of Art (Nova York, Estados Unidos)

8) The Acropolis Museum (Atenas, Grécia)

9) Museo Nacional del Prado (Madri, Espanha)

10) Yad Vashem Holocaust Memorial (Jerusalém, Israel)

11) The National WWII Museum (Nova Orleans, Estados Unidos)

12) National Gallery (Londres, Inglaterra)

13) Vasa Museum (Estocolmo, Suécia)

14) National Gallery of Art (Washington, Estados Unidos)

15) British Museum (Londres, Inglaterra)

16) Hagia Sophia Museum (Istambul, Turquia)

17) Instituto Ricardo Brennand (Recife, Brasil)

18) Galleria Borghese (Roma, Itália)

19) Musée du Louvre (Paris, França)

20) The Rijksmuseum - National Museum (Amsterdã, Holanda)

21) Smithsonian National Air and Space Museum (Washington, Estados Unidos)

22) The Museum of Qin Terracotta Warriors and Horses (Xi'an, China)

23) Inhotim (Brumadinho, Brasil)

24) Museum of New Zealand - Te Papa Tongarewa (Wellington, Nova Zelândia)

25) Museo del Oro (Bogotá, Colômbia)

Brasil

1) Instituto Ricardo Brennand (Recife)

2) Inhotim (Brumadinho)

3) Museu da Língua Portuguesa (São Paulo)

4) Pinacoteca do Estado de São Paulo (São Paulo)

5) Museu do Futebol (São Paulo)

6) Museu Imperial (Petrópolis)

7) Catavento Cultural (São Paulo)

8) Museu de Ciências e Tecnoligia da PUCRS (Porto Alegre)

9) Museu da Gente Sergipana (Aracaju)

10) Museu da TAM (São Carlos)