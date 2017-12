Brasil tem quase 194 milhões de habitantes, aponta IBGE

SÃO PAULO - O Brasil tem 193.946.886 habitantes. O número foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 31 e foi calculado para 1º de julho de 2012. O órgão divulgou estimativas de população-residente para o País, Estados e municípios.

De acordo com os dados, São Paulo é o Estado mais populoso, com 41.901.219 habitantes, ou 21,60% dos habitantes do País. Em seguida, vem Minas Gerais, com 19.855.332 (10,23%). O Rio de Janeiro está em terceiro lugar entre os Estados mais habitados, com 16.231.365 pessoas - 8,36% da população.

Os três primeiros ficam na região Sudeste. A Bahia, no Nordeste, tem população-residente de 14.175.341, de acordo com os números do IBGE, e é o quarto no ranking.

O Estado menos populoso do País é Roraima, com 469.524 habitantes - ou 0,24% da população. O Amapá, com 698.602 pessoas, e o Acre, com 758.786 habitantes, todos na região Norte, formam a trinca de unidades menos populosas e reúnem 1% dos habitantes do País.

Cidades. As três cidades com maior população-residente no País são São Paulo (11,37 milhões de habitantes), Rio de Janeiro (6,39 milhões) e Salvador (2,71 milhões). Guarulhos, com 1,24 milhão, é a primeira não-capital nesse ranking.

Região mais populosa, o Sudeste tem os dois municípios com menos habitantes do Brasil e os únicos com menos de mil habitantes na contagem do IBGE: Borá, em SP, e Serra da Saudade, em Minas, têm 807 habitantes.