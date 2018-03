Brasileira é assassinada na cidade espanhola de Soria Uma brasileira de 38 anos foi assassinada nesta segunda-feira na cidade espanhola de Soria, na região central do país, quando se dirigia a um escritório de advocacia para tratar de seu divórcio. A vítima, identificada apenas pelas iniciais de seu nome, R.C.S.A., morreu ao ser atingida por disparos de uma escopeta de cano curto, feitos de um veículo 4x4. A brasileira, que estava dando prosseguimento a gestões para seu divórcio, foi atingida com um tiro no pescoço. O crime ocorreu por volta das 10h55 (7h55 no horário de Brasília) na Rua San Juan de Rabanera, perto da Plaza Mayor de Soria, onde a Polícia encontrou um único cartucho de escopeta, informou em entrevista coletiva o subdelegado do Governo regional, Germán Andrés. A investigação se centra no marido da vítima, do qual ela havia se separado recentemente. Eles se casaram em 2001, quando ela obteve a nacionalidade espanhola. O casal tinha um filho de cinco anos. O marido da vítima, de 49 anos, é morador de Soria e natural de um povoado da província. O homem foi encontrado ainda com vida no interior do veículo 4x4, que conduzia no momento do ataque à brasileira, depois de disparar um tiro em sua boca com a mesma escopeta que teria sido usada no assassinato da ex-mulher. O marido foi encontrado por membros dos corpos de segurança do Estado que rastrearam a província em busca do autor do assassinato. Ele foi levado com vida a um hospital. Se o caso for confirmado como sendo de violência doméstica, a brasileira assassinada seria a terceira vítima mortal deste tipo de crime em 2007 na Espanha e a segunda de origem latino-americana. No último dia 21, foi registrado o primeiro caso, quando uma mulher de 41 anos morreu na província de Ciudad Real, também no centro do país, nas mãos de seu ex-marido, que depois se suicidou. Outra mulher, uma equatoriana, também foi assassinada por seu marido no sábado passado na cidade mediterrânea de Palma de Mallorca. O homem que a acompanhava em sua casa também foi morto.