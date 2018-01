Brasileira é assassinada pelo marido na Espanha

BARCELONA - Uma brasileira de 50 anos foi assassinada pelo marido - também brasileiro, de 45 anos - em Barcelona, na Espanha, na sexta-feira, 3. Ela levou diversas facadas e morreu em decorrência dos ferimentos.

O jornal espanhol La Vanguardia informou que o homem foi detido ainda na sexta. O crime ocorreu no apartamento do casal no município de L'Hospitalet de Llobregat, na Província de Barcelona. Os próprios vizinhos chamaram a polícia depois de escutarem uma discussão entre a mulher e o marido.

Quando a polícia chegou, a mulher estava ferida e o agressor continuava no local. Ela já estava morta quando o socorro apareceu.

O Itamaraty confirmou o falecimento e informou que o consulado brasileiro em Barcelona está em contato com a família da mulher e com a polícia espanhola. O nome da vítima não foi divulgado.