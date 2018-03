Brasileira é encontrada morta dentro do carro na região de Nova York

SÃO PAULO - A brasileira Gizela Andrade foi encontrada morta dentro de seu carro no último dia 6, em um estacionamento no Condado de Westchester, distrito da cidade americana de Nova York, segundo informações preliminares do Ministério das Relações Exteriores.

A família de Gizela já estava em contato com o consulado brasileiro em Nova York, que acompanha o caso desde o aviso de desaparecimento da jovem, no dia 28 de setembro, de acordo com o Itamaraty.

Ainda segundo o Ministério, o corpo de Gizela foi levado para um hospital da cidade, onde será feita uma autópsia para descobrir a causa da morte da jovem.