Brasileiro acusado de exercício irregular da medicina é preso nos EUA Um brasileiro foi detido sob suspeita de exercício irregular de medicina nos Estados Unidos depois da morte de uma mulher durante uma cirurgia de lipoaspiração realizada no porão de uma casa, de acordo com informações de autoridades locais nesta segunda-feira, 31. Luiz Carlos Ribeiro deveria ser levado ainda nesta segunda a uma corte no Estado americano de Massachusetts para responder formalmente pela morte de uma mulher de 23 anos. A promotoria do distrito de Middlesex não divulgou a identidade da mulher morta. Além disso, Ribeiro e sua mulher, Miranda Ribeiro, são acusados de porte de drogas. A polícia não informou que drogas seriam essas.