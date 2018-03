Brasileiro deportado dos EUA chega ao Rio

Agentes da polícia de imigração americana deportaram o brasileiro Marcelo Eterno dos Santos, de 29 anos, no sábado, 29. Preso em abril deste ano por viver ilegalmente no país, Santos desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Santos responde a um processo, em Goiânia, Goiás, por homicídio cometido em 1999 com Kleyton Gomes Xavier, que será julgado em 20 de março. Como estava foragido, o acusado foi desmembrado do processo pela juíza Zilmene Gomide da Silva Manzoli, da 14ª Vara Criminal Estadual e não tem previsão de julgamento. Após o desembarque, Santos foi conduzido para o presídio Ary Franco, na Água Santa (Zona Norte do Rio), onde aguardará sua remoção para Goiânia.