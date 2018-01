Brasileiro deve escapar da pena de morte nos EUA O brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24 anos, foi acusado hoje formalmente pelo Estado de Connecticut de homicídio culposo (não intencional) na morte da americana Christina Long, de 13 anos, que ele conheceu pela Internet. No mesmo mandado judicial para sua prisão, concedido pelo juiz estadual Patrick Carroll III à polícia de Danbury, cidade onde Christina morava, Reis também teve duas acusações de atentado sexual e duas de risco de lesão corporal contra menor. Pelas leis estaduais de Connecticut, juntos esses crimes são puníveis com até 60 anos de prisão, mais US$ 65 mil de multa. A Justiça determinou fiança de US$ 1 milhão para Reis responder ao processo em liberdade. "O aspecto positivo dessas acusações é que até as autoridades acreditam que a morte da garota foi um acidente e não há possibilidade de ele ser condenado à pena de morte", salientou o advogado de defesa do brasileiro, James Lenihan. A legislação estadual prevê a pena capital para casos de assassinato. Reis teria confessado à polícia que estrangulou Christina acidentalmente enquanto faziam sexo no carro dele. Detido desde o dia 20 no Centro Correcional de Bridgeport, em Connecticut, ele foi transferido ontem para a prisão de Central Falls, no Estado de Rhode Island. A família dele é proprietária de um restaurante em Port Chester, no Estado de Nova York, cidade vizinha de Danbury. O pai adotivo de Reis, Isaías Arruda, que é evangélico, diz que não pode pagar a fiança exigida. "Tudo o que posso fazer é orar para que Deus faça o melhor para o meu filho", lamentou o comerciante. Além das acusações formalizadas ontem, Reis enfrenta outros problemas com a Justiça americana. Na semana passada, o Serviço de Imigração e Naturalização (INS) pediu que o brasileiro fosse mantido sob custódia do Estado de Connecticut por estar no país com visto de turista vencido em 1993. A ilegalidade, normalmente, é punida com a extradição. Mas é difícil que isso ocorra no caso de alguém envolvido em crime. Na quinta-feira, um júri indiciou Reis pelo crime federal de usar a Internet para seduzir Christina a ter relações sexuais com ela, punível com pena máxima de 15 anos de prisão, mais multa e três anos de liberdade vigiada. Na próxima semana deve ocorrer uma audiência para citação de Reis sobre esse caso. Segundo o Federal Bureau of Investigation (FBI), a polícia federal norte-americana, o rapaz trocou correspondência eletrônica com Christina entre 28 de abril e 17 de maio, quando marcou encontro com ela num shopping de Danbury. Durante as investigações, o FBI descobriu que a garota, considerada boa aluna, coroinha e chefe de torcida de uma escola católica, tinha um site na Internet com fotos eróticas, textos insinuantes e teria se relacionado com outros homens mais velhos antes de conhecer Reis. Desde que o rapaz foi detido, Silviane Arruda, sua mãe adotiva o viu por alguns minutos durante uma audiência na corte federal de Bridgeport, na semana passada, e só conversou pessoalmente com ele na quinta-feira à tarde. Hoje, quando chegou para a segunda visita no centro correcional, ela soube que o filho havia sido transferido para a prisão de Rhode Island. "Ninguém explicou por que o levaram para outro Estado", reclamou o advogado de defesa. "Mas vamos fazer tudo para trazê-lo perto da família."