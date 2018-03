Brasileiro é detido com cocaína entre Argentina e Bolívia

A Gendarmaria da Argentina (força incumbida da segurança e ordem pública) deteve um brasileiro na fronteira com a Bolívia após encontrar em seu automóvel 82 quilos de cocaína, avaliados em US$ 255 mil (cerca de R$ 420 mil), informaram neste domingo, 27, fontes oficiais. O fato aconteceu no sábado durante uma blitz de automóveis na ponte internacional La Quiaca-Villazón, conforme o comunicado da Gendarmaria. Durante a revista, os soldados encontraram no veículo um fundo falso, onde estavam escondidos 93 pacotes com cocaína. A droga e o detido, cuja identidade não foi divulgada, ficaram à disposição do Juizado Federal da província argentina de Jujuy, aproximadamente 1.5 mil quilômetros ao norte de Buenos Aires.