Brasileiro é preso com 10 kg de metanfetamina em aeroporto do Uruguai

CARRASCO - A polícia do Uruguai prendeu um cidadão brasileiro que tentou ingressar no país com 10,8 quilos de metanfetamina pelo Aeroporto Internacional de Carrasco, nos arredores de Montevidéu, no sábado, 7.

Agentes da Administração de Alfândega e da Direção Geral de Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas detectaram na bagagem de mão do brasileiro cinco quilos "de um pó branco granulado" proveniente da Espanha.

Posteriormente, ao passar a mala e a bagagem de mão pelo scanner, foi possível observar imagens de um produto orgânico, razão pela qual se decidiu realizar a inspeção física.

Ao realizar uma inspeção mais exaustiva da bagagem do cidadão brasileiro, que dirigia-se a Porto Alegre, foram detectados mais cinco quilos em uma maleta de "fundo falso", que totalizaram 10,8 quilogramas.

Os agentes de alfândega encontraram a droga envolvida em pacotes de papel carbono.

A Justiça uruguaia determinou então a detenção do cidadão brasileiro enquanto continuam as investigações do caso. /EFE