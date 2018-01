Brasileiro é preso na Itália por suspeita de homicídio

SÃO PAULO - O brasileiro Eder Guidarelli, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira, 3, pela suspeita do assassinato do barman italiano Marcello Cenci, de 32 anos. De acordo com informações do jornal italiano Corriere Della Sera, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência e estrangulamento em Valência, na Espanha. O crime teria ocorrido na noite de sábado, 1º, para domingo.

Adotado por uma família italiana, Guidarelli vivia em Pontelagoscuro, cidade de 6 mil habitantes no norte do País, na qual também residiu Cenci. Segundo o Corriere Della Sera, a vítima teria se mudado para a Espanha após receber ameaças do brasileiro, que já o teria agredido em dezembro do ano passado.

O italiano teria registrado ao menos quatro queixas contra o brasileiro, além de requerer duas medidas protetivas. A primeira audiência em que ele responderia às acusações estava marcada para setembro.

Ainda de acordo com o jornal italiano, as agressões teriam sido motivados pelos ciúmes de Guidarelli por uma garota. Ele trabalhava como operário em uma empresa petroquímica.

Preso na cidade de Ventimiglia, no noroeste da Itália, o brasileiro foi transferido para Imperia, a cerca de 50 quilômetros de distância, onde está detido. Segundo a agência italiana Ansa, ele foi preso após a emissão de um mandado de captura internacional. Ele deve responder por homicídio doloso.