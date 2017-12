Brasileiro é preso por perturbar mesquita no Paquistão

Um brasileiro foi preso na sexta-feira em Islamabad, no Paquistão, depois de atrapalhar o período de orações dentro de uma mesquita. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, Rodrigo Moreto Cubek é do Paraná e foi detido por policiais paquistaneses por “perturbação da ordem pública”.

Um advogado foi contratado pelo governo brasileiro para tentar tirar o paranaense da cadeia e trazê-lo de volta ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, a expectativa é que isso possa acontecer no início da próxima semana.

O Ministério das Relações Exteriores tem mantido contato com a família de Cubeck desde que o incidente foi informado pela embaixada brasileira no Paquistão.