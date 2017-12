Brasileiro morreu em acidente aéreo de Madri, diz Itamaraty Um brasileiro está entre as vítimas fatais do acidente com o avião da Spanair na quarta-feira, em Madri, informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil nesta quinta-feira. De acordo com o Itamaraty, Ronaldo Gomes Silva estava entre os passageiros do vôo JK 5022 que ia para Las Palmas, nas Ilhas Canárias. A aeronave, um MD-82, saiu da pista ao decolar do aeroporto de Barajas, em Madri, e pegou fogo matando 153 pessoas. Outras 19 sobreviveram à tragédia, o pior acidente aéreo da Espanha desde 1983. O Itamaraty não tinha mais informações sobre o brasileiro e informou que já está em contato com os familiares da vítima. (Reportagem de Eduardo Simões)