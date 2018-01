Brasileiro pode pegar 10 anos de prisão por pedofilia na Itália

REGGIO EMILIA - A Procuradoria da República Italiana em Bolonha, no norte do país, pediu nesta quinta-feira, 28, uma pena de 10 anos de prisão e multa de 40 mil euros para um brasileiro réu por pedofilia.

Elisandro dos Anjos Costa, de 40 anos e morador de Reggio Emilia, é acusado de manter relações sexuais com menores de idade e armazenar material de pornografia infantil. Ele foi preso no verão europeu do ano passado, após ter tentado matar a facadas a mãe de uma de suas vítimas.

Em seguida, no âmbito de um inquérito chamado Inocência Perdida, os investigadores descobriram que o brasileiro havia levado vários meninos para sua casa em Reggio Emilia.

Costa se vestia de mulher e atirava cédulas de dinheiro da janela de sua casa para atrair crianças e adolescentes.

Na abertura do processo, ele disse estar "envergonhado" e "muito arrependido", ressaltando que cometeu os crimes porque se sentia "sozinho". Além disso, seus advogados pediram uma perícia psiquiátrica para avaliar sua capacidade de discernimento, solicitação que foi negada pelo Tribunal de Bolonha.

O processo será retomado no dia 7 de dezembro, quando a prefeitura de Reggio Emilia, que é parte civil no caso, e a defesa do réu apresentarão suas conclusões. Inicialmente, a Procuradoria queria uma pena de 15 anos de cadeia e 60 mil euros de multa para o brasileiro, mas reduziu a pedida após Costa aceitar o "rito abreviado", isto é, quando o acusado abre mão de testemunhas. /ANSA