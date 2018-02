Brasileiros acreditam na ´lei da selva´, diz jornal alemão Acuados pela violência, os brasileiros só acreditam na lei da selva e estão corroídos pelo medo, segundo afirma reportagem publicada nesta quarta-feira pelo jornal alemão Der Tagesspiegel. Sob o título ?Ipanema queima - traficantes, mafiosos e policiais lutam pelo poder no Rio de Janeiro?, a reportagem relata a crescente onda de violência na cidade, que levou o governo federal a enviar ao Estado tropas da Força Nacional de Segurança. ?No domingo, nove pessoas morreram em um tiroteio entre traficantes e a polícia. Eles são as últimas vítimas de uma insanidade que tomou o Rio de Janeiro: no ano passado, 48 mil pessoas morreram vítimas de facadas ou tiros, três vezes mais do que em acidentes de trânsito?, relata o jornal. A reportagem comenta que, por conta da violência, ?nos subúrbios e nas favelas nem taxistas nem oficiais de Justiça se arriscam?. O jornal lista, entre as causas da criminalidade, ?o desemprego, a desigualdade social, a corrupção e a lentidão da Justiça?, entre outras coisas. A reportagem diz porém que ?há ainda uma outra causa, da qual normalmente não se fala: os brasileiros acreditam apenas na lei da selva?. ?Eles estão corroídos pelo medo?, diz o texto.