Brasileiros e boliviana são detidos com cocaína na Espanha A Polícia espanhola deteve nesta sexta-feira, 19, no aeroporto de Madri um casal de brasileiros e uma boliviana que viajavam com um total de 3,9 quilos de cocaína ingerida em cápsulas ou escondida em peças de roupa. Segundo fontes policiais, os agentes do Grupo de Entorpecentes detiveram os brasileiros José Carlos F., de 37 anos, e Aleima Cândida A., de 38, ao chegarem no aeroporto da capital espanhola em um vôo procedente do Brasil. Cada um deles pretendia introduzir na Espanha um quilo de cocaína, que havia sido ingerida em cápsulas. Após a detenção, eles foram encaminhados ao hospital Gregorio Marañón. Os agentes também detiveram Yery Karim C.K., uma boliviana de 43 anos que também chegou a Madri vinda do Brasil com a intenção de prosseguir viagem para Amsterdã. A detida ocultava 1.930 gramas de cocaína no fundo falso de um casaco e nos sapatos.