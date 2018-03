Brasileiros que teriam ligação com Abadía são presos no Uruguai

Dois brasileiros e cinco colombianos foram presos neste domingo, 19, com 485 quilos de cocaína ao norte do Uruguai. A prisão foi feita pela polícia antinarcóticos do Urugua. A droga, vinda do Brasil em um pequeno avião no sábado, 18, foi descoberta imediatamente após a aeronave fazer uma parada em Salto, a cerca de 500 quilômetros ao norte de Montevidéu. Segundo a imprensa uruguaia, a droga é colombiana e a quadrilha presa seria uma ramificação do Cartel do Norte do Valle, cujo líder, Juan Carlos Ramírez Abadía, foi preso no dia 7 de agosto em São Paulo. Repercussão na mídia internacional Traficante tem fortuna avaliada em R$ 3,4 bi Traficante colombiano está no Brasil há 3 anos Imagens da operação que prendeu Abadia Conheça os mais famosos criminosos que escolheram o Brasil como refúgio Abadía era procurado nos EUA por tráfico de drogas e pelo assassinato de 15 pessoas, incluindo policiais. No Brasil, ele é acusado por lavagem de dinheiro, motivo pelo qual foi capturado inicialmente. Os dois brasileiros detidos no Uruguai são os dois pilotos do avião, enquanto o estabelecimento havia sido comprado recentemente por pessoas de nacionalidade colombiana, informaram os meios de comunicação. Autoridades policiais e antinarcóticos afirmaram que em algumas horas poderiam confirmar a apreensão da droga e a prisão dos estrangeiros. Segundo a mídia, a operação contra o tráfico de drogas continuará por outras 48 horas nos países da região. Perfil Nos anos 80, antes de começar a trabalhar no tráfico de droga, Abadía era um jovem de classe média alta, universitário e adorava cavalos. Em pouco tempo, se tornaria em um possível sucessor dos barões do Cartel de Cali, junto com o amigo Juan Carlos Ortiz. Em 1996, os dois se entregam à Justiça colombiana. O Departamento de Justiça dos EUA pediu sua extradição nessa época, por envolvimento com o Cartel de Norte del Valle. O país não foi atendido e Chupeta, como é apelidado, cumpriu quatro dos 24 anos a que foi condenado - o traficante foi beneficiado pela confissão dos crimes. Suspeita-se que o traficante mantinha controle sobre os negócios mesmo dentro da prisão. A poucos dias de ser solto, seu amigo Ortiz foi assassinado. A autoria do crime foi atribuída ao novo sócio de Chupeta, Wílber Varela. Ramirez Abadia é um dos nove membros do Cartel de Norte del Valle processados pelos EUA. Ele é acusado de enviar anualmente centenas de toneladas de cocaína a Los Angeles e San Antonio, por rotas marítimas e aéreas que partiam da costa do México. O traficante também é responsável pela criação sua própria rede distribuidora de drogas em Nova York e se dedicava ao transporte e comércio de heroína. Até a sua prisão, suspeitava-se que o traficante se escondia no Chile, Uruguai e Argentina.