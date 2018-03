Brasileiros são acusados de assassinar homem na Inglaterra Dois brasileiros foram acusados do assassinato entre os dias 12 e 14 de janeiro de um homem que foi encontrado apunhalado em sua casa, em Worcester, centro da Inglaterra, informou nesta quarta-feira, 17, a polícia britânica. João Luis Correia de Oliveira, de 33 anos, e Marco Antônio Santos da Rocha, de 32 anos, ambos residentes nessa cidade, foram detidos no domingo passado pelas autoridades, que afirmaram que ainda estão procurando a arma do crime, possivelmente uma faca. "Embora tenhamos acusado dois homens de assassinato quatro dias após iniciar a investigação, ainda resta muito trabalho a fazer", disse o detetive superintendente, Andy Rowsell. Além da arma, a polícia procura uma chave que tem "especial relevância" para o caso, acrescentou. Os agentes também querem interrogar pessoas que tenham visto os dois homens vagando pela área entre sábado e domingo passados. Oliveira e Rocha deverão comparecer a um tribunal nesta quarta.