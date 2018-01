Brasileiros são condenados à prisão por assaltar casa na Espanha

Um tribunal de Logroño, na região norte da Espanha, condenou dois brasileiros a dez anos e meio de prisão pelo assalto de uma casa, segundo a sentença judicial à qual a Agência Efe teve acesso. Além deles, um argelino que participou do assalto foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto outro homem dessa mesma nacionalidade que dirigia o carro no qual todos estavam, mas ignorava os planos, foi absolvido. A sentença proíbe os três condenados de se aproximar a menos de 500 metros ou entrar em contato com as vítimas durante um prazo de quatro anos, após cumprirem as penas. Eles também terão que pagar pelos danos causados no imóvel durante o assalto, ocorrido em janeiro de 2007. Além disso, precisarão pagar uma indenização total de quase 24 mil euros (cerca de R$ 60 mil) pelo dinheiro e os objetos roubados, as lesões, os ferimentos e o dano moral causados às vítimas, uma idosa de 85 anos e seus dois filhos.