Brasileiros são presos na Espanha por falsificação A Polícia espanhola prendeu os brasileiros Arnaldo A.S., de 29 anos; José Eustáquio R., de 38, e João N., de 52, sob acusação de falsificação de documentos. Segundo a Chefia Superior da Polícia de Madri, durante a operação, foram apreendidos diversos documentos falsificados, entre eles carteiras de identidade portuguesas e dados da Seguridade Social espanhola, além de materiais e maquinário necessários para sua produção. A prisão ocorreu quando agentes da Polícia judicial do distrito madrileno de La Latina suspeitaram de três homens a bordo de um veículo, que poderia ser roubado. No porta-malas foram encontrados as máquinas e o material necessários para realizar as falsificações. Também foram apreendidos documentos espanhóis originais roubados, carteiras de identidade portuguesas, documentos falsificados prontos para entrega e um CD com dados da Seguridade Social de 2006, assim como diversas fotografias e pedidos de novas falsificações.