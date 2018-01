Brasileiros vencem no YouTube

Filmado em menos de 12 horas e com verba mínima apenas para pagar o aluguel da ilha de edição das imagens e o almoço do dia de trabalho para menos de dez pessoas de sua equipe, o curta-metragem brasileiro Laços (Ties) ganhou o concurso Project: Direct, promovido pelo YouTube. O filme desbancou outras 19 produções de vários países, incluindo Estados Unidos, França, Canadá, Itália e Reino Unido. No total, mais de 3.500 vídeos participaram do concurso. O anúncio do prêmio, de US$ 5 mil, foi feito ontem. O curta foi idealizado pelos estudantes de cinema Clarice Falcão, de 18 anos, e Célio Porto, de 17, especialmente para o concurso. A roteirista da TV Globo Adriana Falcão, mãe de Clarice, produziu o filme e também bancou o projeto, que custou menos de R$ 2 mil. Adriana chamou Flávia Lacerda, que já foi assistente do pai de Clarice, o diretor João Falcão, para dirigir. Flávia também trabalha atualmente na TV Globo. A partir daí, foi só chamar os amigos. "Ocorreu tudo na base da amizade, com investimento quase zero, sem gastar com produção nem nada. Até para reduzir custos, a gente fez o filme para ser mostrado no formato do YouTube, com a tela pequena. Ele não teria qualidade para passar numa tela de cinema, por exemplo. Nós, que já estávamos surpresos de ficar entre os 20 finalistas, ficamos mais ainda em ganhar o prêmio", comemorou Flávia. O curta conta a história de uma menina que volta do enterro do pai quando é abordada por um jovem que lhe pede para fazer um laço em sua gravata. A interação dos dois e o surpreendente final do filme duram apenas 6 minutos e 43 segundos. Segundo Flávia, o concurso fazia três exigências. Primeiramente, a personagem principal deveria passar por uma situação que ela não teria maturidade para viver. O filme também deveria conter a frase: "Eu exijo que você dê explicações para essa bobagem. O que você tem a dizer?" E, em algum momento, um personagem deve entregar uma foto para o outro. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor ganhou a chance de passar nove dias em um festival de filmes internacional (a ser definido), além de se encontrar com produtores executivos do estúdio americano Fox Searchlight Pictures.