Brasília fica sem luz após chuva; construções foram afetadas

BRASÍLIA - Três horas de chuva foram suficientes para trazer o caos para Brasília na noite de terça-feira, 16. Pelo menos 50 carros foram atingidos pelas águas que transformaram ruas e avenidas da capital em corredeiras, 12 das 31 regiões ficaram sem luz e construções foram afetadas. Na lista de atingidos, dois anexos do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria Geral da República, Itamaraty e um hospital público. Todos ficaram sem energia até o início da manhã desta quarta.

Pela manhã, as ruas estavam tomadas de lama e parte da capital ainda estava sem luz. Até o fim da tarde, seis circuitos de energia estavam desligados, atingindo, entre outras áreas, a que abastece o Hemocentro da capital federal. Pelo menos 368 reclamações foram registradas pela companhia de abastecimento.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

A área central da cidade, o Plano Piloto, foi a mais afetada. O teto de um hospital particular cedeu e as águas das chuvas atingiram a terapia intensiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O temporal também atingiu a operação do Aeroporto de Brasília, que ficou fechado entre 6h25 e 8h57. No período, 16 voos foram desviados. Os reflexos da interrupção do funcionamento se mantiveram ao longo do dia: até 19 horas, 20 voos haviam sido cancelados e 79, atrasaram.

As chuvas retornaram no fim da tarde desta quarta, provocando novamente pontos de alagamento na Esplanada dos Ministérios e na Rodoviária. Vários chamados foram atendidos em razão de árvores caídas. No Parque da Cidade, carros foram atingidos por troncos e galhos que se desprenderam durante os poucos minutos de chuva.

Durante uma apresentação do ministro da Saúde Arthur Chioro num centro de convenções em Brasília, a plateia formada por representantes da indústria farmacêutica e de laboratórios públicos não escondia a apreensão, quando as chuvas recomeçaram. No meio do temporal, a água vertia dos lustres instalados na antessala do auditório.

Temendo a repetição do cenário de terça, organizadores adiaram a rodada do Torneio Internacional de Futebol Feminino prevista para noite desta quarta, para quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que choveu na noite de terça-feira um terço do que o esperado para todo o mês de dezembro, 142 milímetros.

A grande quantidade de águas ocorre num momento em que o Distrito Federal se vê às voltas com problemas de manutenção. Por falta de pagamento, a manutenção de parques e jardins ficou suspensa e o lixo toma conta de bocas de lobo. Na manhã desta quarta, funcionários de um shopping na área central de Brasília fizeram um mutirão para limpar bueiros.