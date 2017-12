Brasília tem apagão de 15 minutos Uma pane no sistema elétrico em Brasília deixou metade da capital sem energia por cerca de quinze minutos, no início da tarde de hoje. Em alguns bairros a energia só foi religada às 14h23, cerca de meia hora após o início do problema. A queda da energia afetou os principais órgãos do governo federal, que ficam na Esplanada dos Ministérios, área central da cidade. A pane atingiu linhas da Companhia Energética de Brasília (CEB) e de Furnas Centrais Elétricas, que fornece eletricidade para a região. Até o início da noite, os técnicos ainda não haviam identificado em qual das linhas surgiu o problema nem a causa da interrupção da energia. Segundo informações preliminares, pode ter ocorrido falha em um disjuntor da rede elétrica. Foram afetados também os bairros da Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte, além do Palácio do Planalto, Palácio do Buriti, Setor de Embaixadas Sul e Norte, Setor de Abastecimento Norte, e as cidades de Águas Claras, Sobradinho, Planaltina e as Fábricas de Cimento Tocantins e Ciplan, num total de 307 MW. Segundo a CEB, o problema deixou sem energia também uma linha da Companhia Energética de Goiás (CELG), na cidade goiana de Itiquira, a 80 quilômetros da capital.