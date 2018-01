BRF diz que foi autorizada a retomar operação na unidade de Mineiros, em Goiás

A BRF informou em nota neste sábado que foi autorizada a retomar as atividades em sua unidade de Mineiros, em Goiás. "Os trabalhos dever ser reiniciados nos próximos dias", afirmou.

Na segunda-feira, 3, o ministo da Agricultura, Blairo Maggi, havia dito que a reabertura do frigorífico da BRF em Mineiros dependia de pareceres técnicos. A unidade é uma das 21 investigadas na Operação Carne Fraca, da polícia Federal. Desde a interdição da unidade no dia 17 de março, as granjas do município chegaram a acumular mais de 300 mil perus em situação de abate. Diariamente, o frigorífico abate 25 mil aves.