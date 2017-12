Briga de trânsito deixa cinco feridos Uma briga de trânsito terminou com cinco pessoas feridas, uma em estado grave, na madrugada de ontem , na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o condutor de um Peugeot atingiu violentamente a traseira de um Fiat após uma discussão. No choque, cinco pessoas que estavam no Fiat ficaram feridas. A polícia apura o caso.