Briga entre tucano e petista beneficia Marina

Dilma Rousseff (PT) oscilou negativamente no Sudeste. A mudança ocorreu em São Paulo e no Rio, segundo o Ibope. José Serra (PSDB) não se beneficiou disso: variou também para baixo na região. A queda de Dilma no Sudeste foi compensada pelo aumento da sua vantagem em Estados como Piauí, Paraná e Goiás. Na média, ela ficou onde estava. O imbróglio da quebra de sigilos aumentou os eleitores indecisos (no Sudeste) e a intenção de voto de Marina Silva. Para uma pequena parte dos eleitores, a candidata do PV passou a ser uma alternativa aos dois brigões.