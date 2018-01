Briga na quadra antecipa o fim da festa da Beija-Flor

Depois de sete horas de comemorações, a festa pelo 11º título de campeã da escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis terminou, na noite de quarta-feira, com violenta briga, na quadra da agremiação na Baixada Fluminense. Lotada desde o final da tarde, a quadra recebeu um público de sambistas e torcedores de mais de 10 mil pessoas. Durante o tumulto, seis se feriram e foram socorridos em um hospital do município. Não foi revelado o estado de saúde de nenhuma das vítimas. Campeã em cinco dos seis últimos carnavais, a escola de samba que tem como patrono o contraventor Anízio Abrahão David, iniciou sua decolagem nos anos 80, era do carnavalesco Joãozinho Trinta, que introduziu um quesito até então desconhecido para aqueles sambistas: o gigantismo luxuoso, que lhes rendeu não só os 11 títulos, mas várias vezes a presença entre as melhores colocadas.