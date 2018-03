Brigadeiro critica divulgação de 'hipóteses' indicadas na CPI

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, declarou à CPI do Senado, nesta quinta-feira, 2, que tudo o que falou até agora "não tem nenhum valor científico, tudo se baseou em hipóteses". Ele se mostrou irritado com os vazamentos de informações confidenciais sobre a explosão do Airbus da TAM no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo,no último dia 17. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O chefe do Cenipa afirmou que os deputados, ao divulgarem os dados secretos na quarta-feira, violaram normas da aviação internacional, e isso prejudica o Brasil. O presidente da CPI do Senado, senador Tião Viana (PT-AC), concordou com Kersul e afirmou que a CPI da Câmara, ao fazer a divulgação, faz com que o Brasil se comprometa diante dos organismos internacionais aeronáuticos. Viana disse que o respeito aos tratados internacionais "parece que não ocorreu ontem". Kersul respondeu: "Não ocorreu ontem e não tem ocorrido." O chefe do Cenipa disse que aparelhos como as caixas-pretas dos aviões foram inventados "para se fazer prevenção, para o erro de uma pessoa não ser cometido por outra, e por isso é importante o sigilo, é importante que os países respeitem os tratados internacionais." Sem conclusões Durante seu depoimento, Kersul disse também que o órgão possui apenas dados originados de investigações nos equipamentos da aeronave da TAM, na pista de Congonhas e na própria empresa, e que ainda é cedo para tirar conclusões das investigações. Ele disse que, por enquanto, não teria nada a acrescentar que pudesse ajudar a elucidar os motivos da tragédia e que "muitas coisas sem embasamento foram publicadas. "Ficamos perguntando quais interesses estariam por trás disso". O brigadeiro afirmou também que o principal objetivo do Cenipa é contribuir para a melhoria da segurança dos vôos no País. Ao mesmo tempo, na sessão da CPI desta quinta, serão ouvidas quatro autoridades do setor aeronáutico. Além de Kersul, está presente o presidente da Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, e o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna. (Colaborou João Domingos)