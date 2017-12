Brigadeiro já se despede: ''''A vida é a vida'''' O presidente da Infraero, José Carlos Pereira, chegou ontem ao Ministério da Defesa contando que falaria hoje com Nelson Jobim. Indagado se ficaria no cargo, afirmou que, por ele, sim. Mas admitiu a hipótese de saída. ''''Vou dizer: chefe, o senhor quer que eu fique ou que eu saia?'''' E mostrou que está preparado para a negativa. ''''A vida é a vida. Não há problemas. Saio sem trauma algum e continuo fiel ao presidente Lula.'''' O discurso ao longo do dia foi sempre em tom de despedida. Ontem, Pereira até falou em férias, que não tira ''''há 14 anos''''. E disse não temer viajar de avião porque faz isso ''''todos os dias''''.