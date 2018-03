British Airways e Iberia assinam acordo de fusão de US$8 bi

A fusão, que deve ser concluída em dezembro, tem por objetivo auxiliar ambas companhias a reduzir perdas anuais combinadas de 1 bilhão de dólares, resultado da pior crise vivida pelo setor em décadas.

As companhias esperam, com isso, reduzir os custos em 400 milhões de euros por ano e competir com rivais maiores, como Lufthansa e Air France, e empresas de baixo custo, como a Ryanair.

O controle da nova empresa ficará concentrado entre os acionistas da British.

"A aliança com a American Airlines é o próximo passo na agenda da British e da Iberia agora e este acordo torna isso mais próximo, mas elas também devem estar avaliando outras companhias europeias e asiáticas", disse o analista Stephen Furlong, da Davy Stockbrokers.

"Existem muitas companhias aéreas no mundo e a maior será a melhor no futuro. Esta deve ser a primeira de muitas alianças da British", afirmou.

O presidente da Iberia, Antonio Vasquez, que vai comandar a recém-criada International Airlines Group, disse que a nova empresa busca "participar da consolidação da indústria no futuro".

"O próprio nome reflete uma intenção de longo prazo de acrescentar mais companhias sem favorecer uma ou outra", afirmou o analista Jonathan Wober,do Societe Generale.

A intenção de unir as operações da British e da Iberia havia sido anunciada pelas duas companhias em novembro do ano passado.