Bruno chega ao Fórum de Contagem para terceiro dia de audiência

SÃO PAULO - O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza e mais seis envolvidos no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta, chegaram nesta sexta-feira, 8, por volta das 8h30, ao Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para participar do terceiro dia de audiência. Bruno está preso desde julho pelo desaparecimento - e já considerada morte - de Eliza, que tentava provar na Justiça que o ex-goleiro do Flamengo é pai do filho dela.

A sessão estava marcada para começar às 8 horas, no entanto, até as 9h20 não havia sido iniciada. Também estão no local Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, a noiva de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, a ex-mulher do goleiro, Dayanne Fernandes, e o primo dele Sérgio Rosa Sales.

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), cinco testemunhas de acusação serão ouvidas hoje. Entre elas, o adolescente que também está envolvido no caso. A audiência será conduzida pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues. Tanto hoje, como nos próximos dias 13 e 14, as audiências serão realizadas no Fórum de Contagem.