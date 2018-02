Bruno e Macarrão chegam ao fórum no Rio para audiência

SÃO PAULO - O goleiro Bruno Fernandes e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, chegaram por volta das 11h30 à 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Bruno e Macarrão serão ouvidos pelos crimes de sequestro e lesão corporal contra Elisa Samudio, que acusou os dois réus de sequestro e tentativa de indução ao aborto, em outubro de 2009.

Serão ouvidas sete testemunhas de defesa dos denunciados: a presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Patrícia Amorim; o diretor-executivo de futebol do clube, Arthur Antunes de Coimbra, o Zico; e os jogadores Leonardo da Silva Moura, Rodrigo Alvim, Paulo Victor Mileo Vidotti, Álvaro Luiz Maior de Aquino - todos do Flamengo - e Christian Chagas Tarouco, o Tite, do Vasco.

Também está prevista a exibição do vídeo referente à entrevista concedida pela vítima Elisa Silva Samúdio ao Jornal Extra, na porta da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM. Em seguida, ocorrerá o interrogatório dos réus.