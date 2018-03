Bruno e Macarrão voltam a delegacia em Belo Hozironte para depor

BELO HORIZONTE - O goleiro Bruno Fernandes e seu amigo Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, voltaram no fim da manhã desta segunda-feira, 19, ao Departamento de Investigação de Belo Horizonte. Ambos estão presos na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, acusados de envolvimento no desaparecimento de Eliza Samudio.

Eles não falaram com a imprensa ao chegar no local. Questionado sobre o vídeo divulgado ontem em que acusa o amigo pelo desaparecimento, Bruno tentou responder, mas foi impedido por um agente da polícia.

Mais cedo, a mulher de Clayton Gonçalves Silva, motorista do goleiro, prestou depoimento. Taiara Júlia, de 20 anos, confessou que no dia 24 de junho recebeu o filho de Eliza das mãos Emerson Marques de Souza - conhecido como Coxinha -, que teria pedido que ela ficasse com a criança, dizendo que se tratava de seu filho.

Ela afirmou ter recebido R$ 50 reais para a tarefa. Contou também que a criança estava abatida, e a entregou a uma vizinha, com quem o menino de 4 meses foi encontrado, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves (MG).