Bruno presenciou sequestro e assassinato, diz polícia mineira

BELO HORIZONTE - O goleiro do Flamengo Bruno Fernandes presenciou o sequestro e o assassinato da sua ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos, segundo a polícia mineira. O autor do homicídio foi identificado como Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, Paulista ou Neném, um ex-policial civil que vive em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), onde o crime ocorreu.

A polícia já pediu a prisão preventiva de Santos, mas a Justiça ainda não decidiu a ação. As conclusões da polícia foram tiradas a partir dos depoimentos de duas testemunhas: o adolescente J., de 17 anos, primo do goleiro, e Sérgio Rosa Sales, conhecido como Camelo, também primo do atleta.

"Bruno é um ídolo como goleiro do Flamengo, mas se mostrou um monstro pelo que fez com essa moça", afirmou o delegado Edson Moreira. "Foi um crime premeditado, planejado e friamente executado." Ainda segundo o delegado, após queimar a mala de Eliza, o goleiro foi tomar cerveja.

Os investigadores cruzaram também informações de outras testemunhas e do registro de entrada e saída de carros do sítio de Bruno. Eliza foi morta por estrangulamento, com as mãos e os pés amarrados, de acordo com a polícia.

A Justiça concedeu a guarda provisória do filho de Eliza, que estava com Luiz Carlos Samudio, para a mãe da estudante, Sônia Moura.

Nova defesa. O advogado Michel Assef Filho abandonou a defesa do goleiro após a suspensão do contrato do atleta com o Flamengo. "Eu o representava porque ele era jogador do clube. Após a suspensão do contrato, surgiu o conflito de interesse", disse.

De acordo com ele, Bruno reagiu bem e entendeu a desistência do caso por parte de um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. "Bruno está sendo bem tratado e está bem", limitou-se a dizer o advogado sobre o estado do jogador.

Assef Filho anunciou ainda que o novo advogado de Bruno é Ércio Quaresma, que já defende a mulher de Bruno, Dayanne Rodrigues, e o amigo dele Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, que foi preso junto com o jogador no fim da noite de ontem.

Apesar de a polícia ter informado que Bruno e Macarrão se negaram a dar declarações, Assef Filho reafirmou que o jogador prestou depoimento e disse desconhecer o sequestro da ex-amante.

