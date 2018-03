Bruno volta à Penitenciária em Contagem sem prestar depoimento

SÃO PAULO - O goleiro Bruno Souza, o amigo dele Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos - conhecido como Bola, Paulista ou Neném - chegaram por volta das 17h30 dessa sexta-feira, 9, à Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Eles já haviam passado a noite no local, mas foram pela manhã ao Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP), em Belo Horizonte, onde deveriam ter prestado depoimento. Os três se negaram a falar e também não concordaram em ceder material genético para as investigações.

Veja também:

Bruno, Bola e Macarrão decidem não ceder DNA para análise

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Goleiro viu Eliza morrer e cogitou assassinar bebê

Na prisão, Bruno fala do plano de jogar no Milan

GALERIA - Imagens do desenvolvimento do caso

ESPECIAL - A cronologia do caso Bruno

Eles saíram do DIHPP por volta das 16h42 com escolta de cinco viaturas policiais. Os três são os principais suspeitos no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno, que está desaparecida desde o início de junho e considerada morta pela polícia.