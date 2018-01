Bufê acusado de lesar noivas quer reabrir

Os advogados do Buffet Delphos, em Moema, na zona sul de São Paulo, informaram ontem que contrataram uma empresa especializada em regularização de imóveis para a reabertura do estabelecimento, fechado pela Prefeitura em 28 de novembro do ano passado por falta de alvará. Ontem, foi mostrado o drama de casais de noivos que pagaram pela festa de casamento e não foram ressarcidos quando o local fechou. Por telefone, o advogado Getúlio de Carvalho, representante da Delphos, disse que espera reabrir as portas do bufê o quanto antes. "Pretendemos abrir até final de março. Pode demorar dois, três meses", afirmou. Segundo Carvalho, ainda hoje, ele vai encaminhar à Polícia Civil documentos mostrando que três casais e uma empresa já estão sendo pagos. Essas vítimas teriam marcado festas de casamento e de confraternização entre dezembro de 2008 e janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), 30 noivas registraram ocorrências do já chamado "golpe do véu" no 96º Distrito Policial (Brooklin) por estelionato. "Não é justo chamar os donos do bufê de estelionatários. O que passou, passou, agora vamos consertar os erros. Ninguém está fugindo ou fazendo nada errado", disse Carvalho. Ainda segundo o advogado do bufê, as noivas com festas marcadas para novembro foram "injustas" ao dizer, na reportagem, que foram lesadas. "Ainda não há crime de estelionato", disse. O advogado afirmou que no caso da psicóloga Érica Burgos, de 32 anos, o processo de ressarcimento está começando. "Sentamos com o advogado dela e estamos em conversa." Érica se casou em janeiro em outro bufê. Ela havia pago, à vista, R$ 14 mil pela festa. O Buffet Delphos, na Rua Tuim, também foi fechado por infringir as normas de silêncio. De acordo com o advogado, uma das sócias do bufê, Claudia Cíntia Ciampi Bendilati, está doente e com forte crise emocional. Segundo Carvalho, ela não consegue atender os clientes e por isso os advogados têm negociado com as noivas.