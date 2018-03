Busca por caixa-preta do voo 447 continua, dizem franceses

Especial: Passo a passo do voo 447

Os gravadores emitem sinais por até 30 dias depois de um acidente. Eles são considerados essenciais para determinar o que causou a queda do avião. O Brasil encerrou a busca por corpos na última sexta-feira. Nesta terça faz exatamente um mês desde que o avião caiu, ainda no espaço aéreo brasileiro, matando as 228 pessoas a bordo.

Durante as buscas, a Força Aérea Brasileira e a Marinha encontraram vários destroços do avião, com ajuda de equipes do Senegal e França. Além disso, restos mortais de 50 passageiros foram encontrados. Na segunda, a Marinha brasileira fez uma homenagem a todas as vítimas do voo 447 em Recife.