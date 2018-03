Buscas às caixas-pretas do voo AF447 continuam, diz França

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

A reportagem do jornal Le Monde afirmando que os sinais sonoros dos equipamentos, rastreados por navios e submarinos, haviam sido identificados, gerou expectativa. "Nós todos tivemos uma esperança", reconheceu Dominique Bussereau, secretário de Transportes da França, em declaração ao parlamento francês. "Ainda temos alguns dias e vamos investir todos os meios possíveis para localizar as caixas-pretas."

Mas ainda pela manhã a Marinha da França negou que tenha localizado os sinais sonoros emitidos pelas balizas presas às caixas-pretas. "Foram detectados sinais sonoros, mas não há nada verificado até o momento, infelizmente", afirmou Philippe Guillemet, comandante do navio Pourquoi Pas?, que organiza as buscas. Porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas, Patrick Prazuck revelou que várias emissões de rádio similares às das balizas foram localizadas até o momento, mas nenhuma foi confirmada como sendo das caixas-pretas.

A luta, agora, é contra o relógio. As balizas têm autonomia média de 30 dias para seguir emitindo as ondas de rádio que permitem identificá-las no fundo do oceano. Restam sete dias para o fim desse prazo. As duas caixas-pretas - o Flight Data Recorder (FDR), que registra os parâmetros de voo, e o Cockpit Voice Recorder (CVR), que grava as conversas de som na cabine de pilotagem - são considerados instrumentos importantes, talvez cruciais, da investigação.