Buscas às vítimas de naufrágio devem terminar nesta sexta

As buscas às vítimas dos naufrágio do barco Comandante Salles, no Rio Solimões, no Amazonas, devem ser encerradas no fim da tarde desta sexta-feira. Desde a madrugada de domingo, 4, quando aconteceu o acidente, foram resgatados 46 corpos. Cerca de 15 a 20 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos, apenas na superfície, continuam durante todo o dia, e envolvem cerca de 100 pessoas e 14 embarcações. Nesta sexta, os bombeiros, os homens da Marinha e os da prefeitura de Manacapuru, fazem um trabalho de orientação a ribeirinhos, para que avisem a central do Corpo de Bombeiros caso avistem corpos boiando após o fim das buscas.