Buscas continuam por prazo indeterminado, diz FAB

O tenente-coronel da Aeronáutica Henry Munhoz afirmou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 15, que os trabalhos de busca por corpos e de recolhimento de destroços do voo 447 da Air France serão mantidos por tempo indeterminado. "As buscas continuam, mas a cada dois dias serão realizadas reuniões para avaliar a viabilidade e a logística necessárias para a manutenção das operações, durante o tempo que for julgado necessário", declarou.

