Buscas por desaparecidos são retomadas em Mariana; prefeito passa mal

MARIANA - Bombeiros retomaram na manhã deste domingo, dia 8, as buscas pelos desaparecidos de Mariana (MG), que teve seis distritos atingidos pelo rompimento de duas barragens da mineradora Samarco na tarde de quinta-feira. O tempo encoberto, com garoa, dificulta o sobrevôo das áreas atingidas.

A lista mais atualizada aponta um total de 28 desaparecidos, entre funcionários da mineradora e moradores da cidade. Segundo a Prefeitura de Mariana, há cinco crianças entre os procurados, entre eles um bebê de três meses (veja os nomes abaixo). Ontem, a Defesa Civil informava ter esperança de encontrá-los vivos.

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), sobrevoa toda a região nesta manhã, especialmente o distrito de Bento Rodrigues, o mais atingido pela tragédia. A expecativa é que ele dê uma entrevista coletiva à tarde para anunciar medidas de ajuda à população local. A ministra dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, também está em Mariana para acompanhar o atendimento que a empresa Samarco vem prestando às vítimas, instaladas em hotéis.

Prefeito. Após reunião com as autoridades, o prefeito da cidade, Duarte Júnior (PPS), passou mal e foi levado ao Hospital Monsenhor Horta, que fica na cidade. Ele teria sofrido um princípio de infarto. Segundo a assessoria de Júnior, ele deu entrada no hospital por volta das 9h30 deste domingo, depois de constatada alteração no exame de eletrocardiograma realizado ainda na Policlínica Municipal. Seu estado de saúde é estável. Júnior passará por novos exames e ficará em observação médica.

LISTA DE DESAPARECIDOS:

Trabalhadores da mineradora Samarco:

1 – SAMUEL VIANA ALBINO

2 – VALDEMIR APARECIDO LEANDRO

3 – AILTON MARTINS DOS SANTOS

4 – CLAUDEMIR ELIAS DOS SANTOS

5 – EDINALDO OLIVEIRA DE ASSIS

6 – SILENO NARKIEVICIUS DE LIMA

7 – DANIEL ALTAMIRO DE CARVALHO

8 – VANDO MAURÍLIO DOS SANTOS

9 – PEDRO PAULINO LOPES

10 – MATEUS MARCIO FERNANDES

11 – MARCOS AURÉLIO PEREIRA MOURA

12 – EDMIRSON JOSÉ PESSOA

13 – MARCOS XAVIER

Moradores da região:

1 – EMANUELE VITÓRIA FERNANDES, de 5 anos

2 – MARIA ELISA LUCAS, de 60 anos

3 – TIAGO DAMASCENO SANTOS, de 7 anos

4 – MARIANA DA SILVA SANTOS, de 21 anos

5 – ANA CLARA DOS SANTOS SOUZA, de 4 anos

6 – BRUNO DOS SANTOS SOUZA, de 29 anos

7 – ANTONIO PRISCO DE SOUZA, de 65 anos

8 – AFONSO AUGUSTO ALVES, de 54 anos

9 – ARNALDO ZEFERINO, de 40 anos

10 – APARECIDA VIERA, de 65 anos

11 – JOAQUIM ZEFERINO, de 70 anos

12 – ANA CLARA DIAS BATISTA, de 30 anos

13 – MATEUS DIAS BATISTA, de 5 anos

14 – YURI DIAS BATISTA, de 3 meses

15 – MARIA DAS GRAÇAS CELESTINO DA SILVA, de 65 anos