Buscas por padre prosseguem principalmente por parentes

Parentes do padre Adelir de Carli, que partiu carregado por mil balões cheios com gás hélio e está desaparecido há mais de 145 horas, vão continuar as buscas, mesmo com as suspensão dela por parte da Aeronáutica. Eles acreditam que o padre ainda estaria vivo em algum lugar do litoral de Santa Catarina, explicaram na manhã deste sábado, 26. O padre está desaparecido desde domingo no litoral de Santa Catarina depois de tentar voar com o auxílio de mil balões de festa, saindo de Paranaguá, no litoral paranaense.A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vão atender apenas a informações pontuais. O padre tinha como alvo, bater o recorde da prática: voar por 20 horas. Por isso escolheu o último domingo para começar a viagem. A intenção do Padre era realizar o pouso na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.