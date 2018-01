Buscas por vítimas de naufrágio no Rio Solimões são retomadas

As buscas por vítimas do naufrágio do barco "Comandante Sales", ocorrido neste domingo, 4, no Rio Solimões, na região de Manacapuru, no Amazonas, recomeçaram às 6 horas desta segunda-feira, 5, conforme informou o 9.º Distrito Naval da Marinha. Inicialmente, havia sido informado que pelo menos 16 pessoas tinham morrido no acidente. No entanto, um dos corpos que acabou sendo contado duas vezes provocou o equívoco. Assim, o número oficial de vítimas fatais permanece sendo de 15, de acordo com a assessoria do 9. Distrito Naval da Marinha. Veja também: Barco que naufragou com 80 no Amazonas voltava de festa Embarcação com 80 passageiros naufraga no Amazonas Ainda no domingo, o Comando do 9º Distrito divulgou uma nota informando que a embarcação não tem inscrição na Capitania dos Portos, portanto, estava com a documentação irregular. Durante inspeção naval, realizada em janeiro deste ano, o barco for apreendido exatamente por não possuir a documentação legal nem tripulação habilitada para navegação. O "Comandante Sales" se acidentou quando viajava para Manacapuru, depois de uma festa na localidade de Lago Pesqueiro. Pelo menos 80 pessoas estavam a bordo. Alguns passageiros conseguiram nadar até a margem do rio, mas não foi divulgado ainda um número oficial de sobreviventes.