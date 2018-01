Buscas são encerradas após o resgate de 22 corpos em Sapucaia, no Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

Atualizado às 21h36

SÃO PAULO - As buscas por vítimas do deslizamento de terra em Sapucaia, no centro-sul fluminense, foram encerradas na noite desta quinta-feira, 12, após os bombeiros localizarem mais dois corpos.

Com isso, subiu para 22 o número de mortos confirmados na cidade, sendo 21 em decorrência do deslizamento de terra que atingiu oito casas em Jamapará e um óbito decorrente de uma casa que desabou no município.

Entre as vítimas estão 18 adultos (12 homens e 6 mulheres) e quatro crianças (um menino e três meninas). As equipes de busca e salvamento contaram com o auxílio de cães farejadores para localizar as vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cinco pessoas da mesma família foram encontradas dentro de um Fusca. Elas entraram no veículo para se proteger dos deslizamentos de terra na madrugada. Para retirar os corpos de Francisco Edézio Lopes, de 46 anos, sua mulher, as duas filhas do casal, de 15 e 7 anos, e um prim, os bombeiros precisaram serrar o Fusca.

Em todo o Estado do Rio, sete municípios estão em situação de emergência: Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Miracema e Aperibé. Cardoso Moreira tem a situação mais crítica, com 4.734 desalojados e 1.064 desabrigados. Em Areal, na Região Serrana, um deslizamento interditou uma estrada municipal na tarde de hoje, mas não houve vítimas.