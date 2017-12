Bush chega a Guarulhos; trânsito é tranqüilo em São Paulo O trânsito voltou a se normalizar às 11 horas, após a passagem da comitiva de cerca de 40 veículos do presidente americano George W. Bush, saindo da zona sul de São Paulo até Guarulhos, e interditou várias avenidas principais da cidade, na manhã desta sexta-feira, 9. O índice de congestionamento registrado às 11 horas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi de 49 quilômetros, bem abaixo da média para o período, que é de 116 km. (Veja no especial ao lado o roteiro das visitas de Bush e as regiões prejudicadas). A Marginal do Pinheiros continuava sendo o pior trecho de lentidão, com cerca de oito quilômetros de trânsito lento entre as pontes do Jaguaré e Ary Torres. Bush saiu do hotel Hilton, no Morumbi - onde a Avenida Luís Carlos Berrini foi interditada por medidas de segurança - e seguiu para Guarulhos, onde chegou por volta das 10h30 para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De lá, Bush volta ao Morumbi, onde tem outro encontro com o presidente Lula e participa de um almoço oferecido pelo brasileiro, também no hotel Hilton. No local, depois destes compromissos, Bush vai ter um encontro com jornalistas. De tarde, após reunir-se com Lula, Bush vai visitar o projeto social Meninos do Morumbi. À noite, Bush volta a Guarulhos, onde pega o avião no Aeroporto Internacional de São Paulo para seguir viagem ao Uruguai. Todas as rotas devem ser cumpridas por terra e as vias por onde ele passará terão de ser fechadas. Os bairros mais atingidos pelas interdições e bloqueios devem ser Brooklin, Chácara Santo Antônio, Cumbica, Jardim Paulista, Morumbi, Pinheiros e Vila Madalena. Na Bela Vista, região central da cidade, também poderá haver interdições, já que lá fica o Hospital Sírio Libanês, que vai ficar de prontidão para qualquer emergência com Bush. Nesta sexta-feira, a União Nacional dos Estudantes (UNE) promete reunir até 600 manifestantes para seguir o presidente Bush, de microônibus, por onde ele passar. Primeira-dama Laura Bush, primeira-dama dos Estados Unidos, tem dois compromissos marcados para esta sexta-feira que podem atrapalhar o trânsito da cidade. Ela vai visitar a sede do projeto social Alfabetização Solidária, nos Jardins, por volta das 10 horas. Laura Bush deve voltar ao Hilton para o almoço e mais tarde deverá visitar a ONG da Cidade Escola Aprendiz, na Vila Madalena. Por motivos de segurança, as ruas por onde a primeira-dama passar também vão ser bloqueadas. Com isso, ela também deve ficar longe das manifestações programadas contra a presença de seu marido ao País.